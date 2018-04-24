Наїзд фургона на натовп у Торонто: консул з'ясовує, чи є серед жертв українці
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Консульство України в Канаді з’ясовує наявність українців серед постраждалих внаслідок наїзду фургона на пішоходів, що сталось напередодні у Торонто. Про це УНН повідомив заступник директора ДКС МЗС України - начальник управління консульської діяльності Василь Кирилич.
"Під час прес-конференції представник поліції Торонто підтвердив, що кількість загиблих внаслідок наїзду автомобіля на гурт людей сягнула 9 осіб. Очікується більш розгорнута прес-конференція керівника поліції Торонто Марка Саундерса. Консул у взаємодії з місцевими компетентними органами намагається встановити, чи не постраждали українці внаслідок цієї трагедії", - повідомив він.
Нагадаємо, напередодні у Торонто фургон наїхав на пішоходів. Загинули 10 людей.
Поліція встановила особу водія, який наїхав на перехожих, і розглядає всі версії інциденту.