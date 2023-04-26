"Худший президент в истории Америки": Трамп "вылил" порцию обвинений на Байдена из-за его заявления о баллотировании на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Трамп "вылил" порцию обвинений на Байдена из-за его заявления о баллотировании на второй срок, назвав его "худшим президентом в истории Америки". Об этом пишет The Hill, передает УНН.
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"Джо Байден – худший президент в истории Америки – официально баллотируется на переизбрание. Специальные доноры безнадежного Джо тратят сегодня МИЛЛИОНЫ долларов, чтобы начать кампанию Байдена и сохранить свою коррумпированную марионетку в Белом доме. …Но с ВАШЕЙ помощью сегодняшний день станет моментом, когда его президентство начнет свой КОНЕЦ", - отметил Трамп.
Детали
Бывший президент США Дональд Трамп также добавил, что заявление Байдена будет иметь "обратный эффект", и призвал своих сторонников пожертвовать на кампанию Трампа, чтобы помочь победить Байдена.
Трамп уже неоднократно называл Байдена худшим президентом в прошлом.
Также отмечается, что Трамп, похоже, является лидером кандидатов от Республиканской партии, поскольку он имеет значительное преимущество во многих гипотетических первичных опросах Республиканской партии.
Опрос Morning Consult показал, что Трамп опередил своего ближайшего потенциального соперника, губернатора Флориды Рона ДеСантиса, на 37 пунктов. Трампа поддержали 58 процентов опрошенных потенциальных республиканцев на первичных выборах, тогда как ДеСантис имел 21 процент, а бывший вице-президент Майк Пенс имел 7 процентов.
Напомним
Байден заявил, что будет переизбираться на пост президента США.