"Найгірший президент в історії Америки": Трамп "вилив" порцію звинувачень на Байдена через його заяву щодо балотування на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Трамп "вилив" порцію звинувачень на Байдена через його заяву щодо балотування на другий термін, назвавши його "найгіршим президентом в історії Америки". Про це пише The Hill, передає УНН.
Цитата
"Джо Байден – найгірший президент в історії Америки – офіційно балотується на переобрання. Спеціальні донори безнадійного Джо витрачають сьогодні МІЛЬЙОНИ доларів, щоб розпочати кампанію Байдена та зберегти свою корумповану маріонетку в Білому домі. …Але з ВАШОЮ допомогою сьогоднішній день стане моментом, коли його президентство почне свій КІНЕЦЬ", - зазначив Трамп.
Деталі
Колишній президент США Дональд Трамп також додав, що заява Байдена матиме "зворотний ефект", і закликав своїх прихильників пожертвувати на кампанію Трампа, щоб допомогти перемогти Байдена.
Трамп вже неодноразово називав Байдена найгіршим президентом у минулому.
Також зазначається, що Трамп, схоже, є лідером кандидатів від Республіканської партії, оскільки він має значну перевагу в багатьох гіпотетичних первинних опитуваннях Республіканської партії.
Опитування Morning Consult показало, що Трамп випередив свого найближчого потенційного суперника, губернатора Флориди Рона ДеСантіса, на 37 пунктів. Трампа підтримали 58 відсотків опитаних потенційних республіканців на первинних виборах, тоді як ДеСантіс мав 21 відсоток, а колишній віце-президент Майк Пенс мав 7 відсотків.
Нагадаємо
Байден заявив, що буде переобиратися на посаду президента США.