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Офіційно: Байден буде переобиратися на посаду президента США

Офіційно: Байден буде переобиратися на посаду президента США

Київ • УНН

 • 338443 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. Нинішній президент США, представник Демократичної партії Джо Байден офіційно заявив, що буде балотуватися на переобрання на посаду президента Сполучених Штатів. Про це він повідомив у відео, поширеному у Twitter, пише УНН.

Цитата

"У кожного покоління буває момент, коли йому доводиться відстоювати демократію. Відстоювати свої основні свободи. Я вірю, що це наш. Ось чому я балотуюся на переобрання президентом Сполучених Штатів. Приєднуйся до нас. Давай завершимо роботу", - підписав він відео.

Деталі

Байден офіційно оголосив про свою кандидатуру на переобрання у вівторок, поклавши початок битві, щоб переконати країну в тому, що він заслуговує ще чотири роки в Білому домі, і його вік не завадить його здатності керувати, зауважує CNN.

У відео, опублікованому вранці у вівторок, Байден назвав президентські перегони наступного року боротьбою з, як повідомляє телеканал, "республіканським екстремізмом", прямо стверджуючи, що йому потрібно більше часу, щоб повністю реалізувати свою обітницю відновити національний характер.

«Коли я балотувався в президенти чотири роки тому, я сказав, що ми боремося за душу Америки. І ми все ще (боремося - ред.)», – сказав він у відео, яке розпочалося із зображень повстання 6 січня 2021 року та протесту активістів за права абортів біля Верховного суду США.

«Питання, яке стоїть перед нами, полягає в тому, чи буде у нас більше свободи в наступні роки чи менше. Більше або менше прав, - каже Байден у закадровому тексті. - Я знаю, якої хочу отримати відповіді, і я думаю, що ви теж знаєте. Зараз не час заспокоюватися. Ось чому я балотуюся на переобрання».

Офіційна заява Байдена поклала край будь-яким сумнівам щодо його намірів і дала початок перегонам, яка може перерости в "бій-реванш" з його суперником у 2020 році, колишнім президентом США Дональдом Трампом, зауважує CNN. Байден, як повідомляється, починає перегони із значними законодавчими результатами, але з низьким рейтингом схвалення, "головоломка, яку його радники досі не змогли вирішити". Будучи найстарішим президентом в історії, він також стикається з постійними питаннями щодо свого віку, вказує CNN.

CNN зазначає, що четверта й остання президентська кампанія Байдена базуватиметься на подібних темах, як і в 2020 році - Байден звертається до ідеалів нації, "особливо в світлі привида повернення Трампа".

Його відео застерігає від «екстремістів MAGA», які, за його словами, «диктують, які рішення щодо охорони здоров’я можуть приймати жінки, забороняють книги та говорять людям, кого вони можуть любити».

Але кампанія Байдена також буде зосереджена на популяризації досягнень, досягнутих протягом перших двох років його президентства, і аргументу, що йому потрібно більше часу, щоб «завершити роботу».

«Я знаю, що ми можемо», - каже він.

Нагадаємо

У листопаді минулого року Байден заявив, що на початку 2023 року він вирішить, чи балотуватиметься знову.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

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