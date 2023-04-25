Официально: Байден будет переизбираться на пост президента США

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"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Давай завершим работу", - подписал он видео.

Детали

Байден официально объявил о своей кандидатуре на переизбрание во вторник, положив начало битве, чтобы убедить страну в том, что он заслуживает еще четыре года в Белом доме, и его возраст не помешает его способности руководить, замечает CNN.

В видео, опубликованном утром во вторник, Байден назвал президентскую гонку следующего года борьбой с, как сообщает телеканал, "республиканским экстремизмом", прямо утверждая, что ему нужно больше времени, чтобы полностью реализовать свое обещание восстановить национальный характер.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы боремся за душу Америки. И мы все еще (боремся - ред.)», – сказал он в видео, которое началось с изображений восстания 6 января 2021 года и протеста активистов за права абортов возле Верховного суда США.

«Вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, будет ли у нас больше свободы в последующие годы или меньше. Больше или меньше прав, - говорит Байден в закадровом тексте. - Я знаю, какой хочу получить ответ, и я думаю, что вы тоже знаете. Сейчас не время успокаиваться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание».

Официальное заявление Байдена положило конец любым сомнениям относительно его намерений и дало начало гонке, которая может перерасти в "бой-реванш" с его соперником в 2020 году, бывшим президентом США Дональдом Трампом, замечает CNN. Байден, как сообщается, начинает гонку со значительными законодательными результатами, но с низким рейтингом одобрения, "головоломка, которую его советники до сих пор не смогли решить". Будучи самым старым президентом в истории, он также сталкивается с постоянными вопросами о своем возрасте, указывает CNN.

CNN отмечает, что четвертая и последняя президентская кампания Байдена будет базироваться на подобных темах, как и в 2020 году - Байден обращается к идеалам нации, "особенно в свете призрака возвращения Трампа".

Его видео предостерегает от «экстремистов MAGA», которые, по его словам, «диктуют, какие решения по здравоохранению могут принимать женщины, запрещают книги и говорят людям, кого они могут любить».

Но кампания Байдена также будет сосредоточена на популяризации достижений, достигнутых за первые два года его президентства, и аргумента, что ему нужно больше времени, чтобы «завершить работу».

«Я знаю, что мы можем», - говорит он.

Дополнение

В ноябре прошлого года Байден заявил, что в начале 2023 года он решит, будет ли баллотироваться снова.

У каждого поколения есть момент, когда им приходилось отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш. {Поэтому я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте’закончим работу https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly