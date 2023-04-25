Официально: Байден будет переизбираться на пост президента США

ukru
Эксклюзив
06:00 • 18307 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 101466 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 57215 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 116230 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 115100 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 106324 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 101368 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 112662 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 132636 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 178416 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

Джек Тейшейра, который "сливал" секретные документы Пентагона о войне в Украине, признал свою вину

13 марта, 22:06 • 44753 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 71107 просмотра
Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

Погроза Трампа ввести 200% пошлину на европейские вина: появилась реакция Франции и Испании

14 марта, 00:32 • 28140 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 60721 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 101223 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 178416 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 209160 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 149939 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 156337 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 192705 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 84442 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 106644 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 123355 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 158802 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 165500 просмотра
Актуальное
Официально: Байден будет переизбираться на пост президента США

Официально: Байден будет переизбираться на пост президента США

Киев • УНН

 • 338441 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. Нынешний президент США, представитель Демократической партии Джо Байден официально заявил, что будет баллотироваться на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Об этом он сообщил в видео, распространенном в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"У каждого поколения бывает момент, когда ему приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание президентом Соединенных Штатов. Присоединяйся к нам. Давай завершим работу", - подписал он видео.

Детали

Байден официально объявил о своей кандидатуре на переизбрание во вторник, положив начало битве, чтобы убедить страну в том, что он заслуживает еще четыре года в Белом доме, и его возраст не помешает его способности руководить, замечает CNN.

В видео, опубликованном утром во вторник, Байден назвал президентскую гонку следующего года борьбой с, как сообщает телеканал, "республиканским экстремизмом", прямо утверждая, что ему нужно больше времени, чтобы полностью реализовать свое обещание восстановить национальный характер.

«Когда я баллотировался в президенты четыре года назад, я сказал, что мы боремся за душу Америки. И мы все еще (боремся - ред.)», – сказал он в видео, которое началось с изображений восстания 6 января 2021 года и протеста активистов за права абортов возле Верховного суда США.

«Вопрос, который стоит перед нами, заключается в том, будет ли у нас больше свободы в последующие годы или меньше. Больше или меньше прав, - говорит Байден в закадровом тексте. - Я знаю, какой хочу получить ответ, и я думаю, что вы тоже знаете. Сейчас не время успокаиваться. Вот почему я баллотируюсь на переизбрание».

Официальное заявление Байдена положило конец любым сомнениям относительно его намерений и дало начало гонке, которая может перерасти в "бой-реванш" с его соперником в 2020 году, бывшим президентом США Дональдом Трампом, замечает CNN. Байден, как сообщается, начинает гонку со значительными законодательными результатами, но с низким рейтингом одобрения, "головоломка, которую его советники до сих пор не смогли решить". Будучи самым старым президентом в истории, он также сталкивается с постоянными вопросами о своем возрасте, указывает CNN.

CNN отмечает, что четвертая и последняя президентская кампания Байдена будет базироваться на подобных темах, как и в 2020 году - Байден обращается к идеалам нации, "особенно в свете призрака возвращения Трампа".

Его видео предостерегает от «экстремистов MAGA», которые, по его словам, «диктуют, какие решения по здравоохранению могут принимать женщины, запрещают книги и говорят людям, кого они могут любить».

Но кампания Байдена также будет сосредоточена на популяризации достижений, достигнутых за первые два года его президентства, и аргумента, что ему нужно больше времени, чтобы «завершить работу».

«Я знаю, что мы можем», - говорит он.

Дополнение

В ноябре прошлого года Байден заявил, что в начале 2023 года он решит, будет ли баллотироваться снова.

У каждого поколения есть момент, когда им приходилось отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наш. {Поэтому я баллотируюсь на переизбрание на пост президента Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам. Давайте’закончим работу https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Джо Байден (@JoeBiden) 25 апреля 2023 года

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы