Наев: в случае полномасштабного вторжения преимущество будет на стороне РФ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов
6 апреля, 08:48 • 79504 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 177397 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 142687 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 206694 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 252275 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 213166 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 246122 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 208243 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 487620 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 241336 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
4м/с
78%
Популярные новости

Украинка Таисия Онофрийчук стала победительницей на этапе Кубка мира по художественной гимнастике в Болгарии, завоевав 4 медали

6 апреля, 15:10 • 16683 просмотра

Почему Трамп не включил рф в список стран, на которые распространяются пошлины: объяснение Белого дома

6 апреля, 15:29 • 17697 просмотра

Великобритания обнаружила российские шпионские датчики в морях у своих берегов

6 апреля, 15:42 • 16308 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

6 апреля, 16:16 • 14806 просмотра

российский удар по Кривому Рогу: количество погибших возросло до 20

6 апреля, 16:36 • 14285 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 264716 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 241030 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 326480 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 487621 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 579161 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Бриджит А. Бринк

Эммануэль Макрон

Владимир Зеленский

Юрий Игнат

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Кривой Рог

Китай

Реклама
УНН Lite

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 32806 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 206696 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 79249 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 75756 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 81292 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Наев: в случае полномасштабного вторжения преимущество будет на стороне РФ

Киев • УНН

 • 15206 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В случае полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину, преимущество будет на стороне России по численности и вооружению, а наш успех будет зависеть от консолидации украинского народа. Об этом сообщил командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает УНН.

Наев: в случае полномасштабного вторжения преимущество будет на стороне РФ

"Однако следует быть объективными: по численности и вооружению (учитывая спектр вооружения и военной техники, которые находятся по ту сторону границы) преимущество на стороне армии Российской Федерации. Поэтому в случае возможной полномасштабной агрессии наш успех будет зависеть не только от устойчивости солдат и офицеров, но и от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров, ведь с такой угрозой реально справиться можно только совместными усилиями", - сказал Наев.

Напомним, Российские вооруженные формирования признают превосходство украинского оборонного комплекса, а также боятся противотанковых ракетных комплексов украинского производства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Brent
$63.34
Bitcoin
$78,406.60
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,014.69
Ethereum
$1,578.25