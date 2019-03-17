Наев: в случае полномасштабного вторжения преимущество будет на стороне РФ

"Однако следует быть объективными: по численности и вооружению (учитывая спектр вооружения и военной техники, которые находятся по ту сторону границы) преимущество на стороне армии Российской Федерации. Поэтому в случае возможной полномасштабной агрессии наш успех будет зависеть не только от устойчивости солдат и офицеров, но и от консолидации украинского народа, последовательности наших союзников и международных партнеров, ведь с такой угрозой реально справиться можно только совместными усилиями", - сказал Наев.

Напомним, Российские вооруженные формирования признают превосходство украинского оборонного комплекса, а также боятся противотанковых ракетных комплексов украинского производства.



