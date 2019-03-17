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Наєв: у разі повномасштабного вторгнення перевага буде на боці РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 березня. УНН. У разі повномасштабного вторгнення Російської Федерації до України, перевага буде на боці Росії за чисельністю і озброєнням, а наш успіх залежатиме від консолідації українського народу. Про це повідомив командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв, передає УНН.

Наєв: у разі повномасштабного вторгнення перевага буде на боці РФ

“Однак слід бути об’єктивними: за чисельністю і озброєнням (враховуючи спектр озброєння і військової техніки, які знаходяться по той бік кордону) перевага на боці армії Російської Федерації. Тому в разі можливої повномасштабної агресії наш успіх буде залежати не тільки від стійкості солдатів і офіцерів, а й від консолідації українського народу, послідовності наших союзників і міжнародних партнерів, адже з такою загрозою реально впоратися можна тільки спільними зусиллями”, — сказав Наєв.

Нагадаємо, Російські збройні формування визнають перевагу українського оборонного комплексу, а також бояться протитанкових ракетних комплексів українського виробництва.

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