Наев назвал адекватный ответ врагу на стратегию по истощению украинской ПВО

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"В Северной операционной зоне достаточно эффективно продолжается формирование и подготовка новых мобильных огневых групп противовоздушной обороны. Это становится возможным благодаря новым современным образцам вооружения иностранного производства, поступающих из стран-партнеров", - сообщил Наев в Telegram.

Детали

Командующий отметил, что "зенитные пулеметные установки - это адекватный ответ врагу на его стратегию по истощению нашей системы противовоздушной обороны". "Агрессор рассчитывает на то, что по его БпЛА будет потрачен запас дорогостоящих зенитных ракет. Вместо этого зенитная пулеметная установка позволяет решить боевую задачу с использованием относительно недорогого боекомплекта", - указал Наев.

Напомним

Киевскую область ночью враг атаковал БпЛА, работала ПВО, попаданий не фиксировали.