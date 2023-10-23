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Наєв назвав адекватну відповідь ворогу на стратегію з виснаження української ППО

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На півночі України досить ефективно триває формування нових мобільних вогневих груп ППО, і зенітні кулеметні установки є адекватною відповіддю російським військам на їхню стратегію з виснаження української ППО, повідомив у понеділок командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.

Наєв назвав адекватну відповідь ворогу на стратегію з виснаження української ППО

Цитата

"У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", - повідомив Наєв у Telegram.

Деталі

Командувач зауважив, що "зенітні кулеметні установки - це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони". "Агресор розраховує на те, що по його БпЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту", - вказав Наєв.

Нагадаємо

Київщину вночі ворог атакував БпЛА, працювала ППО, влучань не фіксували.

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