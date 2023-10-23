Наєв назвав адекватну відповідь ворогу на стратегію з виснаження української ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На півночі України досить ефективно триває формування нових мобільних вогневих груп ППО, і зенітні кулеметні установки є адекватною відповіддю російським військам на їхню стратегію з виснаження української ППО, повідомив у понеділок командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.
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"У Північній операційній зоні досить ефективно триває формування та підготовка нових мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Це стає можливим завдяки новим сучасним зразкам озброєння іноземного виробництва, що надходять із країн-партнерів", - повідомив Наєв у Telegram.
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Командувач зауважив, що "зенітні кулеметні установки - це адекватна відповідь ворогові на його стратегію з виснаження нашої системи протиповітряної оборони". "Агресор розраховує на те, що по його БпЛА буде витрачено запас високовартісних зенітних ракет. Натомість зенітна кулеметна установка дозволяє вирішити бойове завдання з використанням відносно недорогого боєкомплекту", - вказав Наєв.
Нагадаємо
Київщину вночі ворог атакував БпЛА, працювала ППО, влучань не фіксували.