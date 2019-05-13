Наев: непосредственно на военные действия по освобождению Донбасса нужно меньше суток
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Войска могут освободить оккупированную Россией часть территории Украины менее чем за сутки. Об этом сказал бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев, передает УНН со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВС Украины в Facebook.
"Непосредственно на военные действия пойдет очень мало времени - меньше суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться", - сообщил Наев в интервью одному из телеканалов.
В то же время, по мнению экс-командующего, оккупанты готовят решительные наступательные действия. "Непосредственные планы такие у врага есть. Мы знаем угрожающие направления на линии соприкосновения, и таких направлений более десяти. Мы предполагаем ответные действия - на этих направлениях все средства постоянно готовы реагировать", - отметил Наев.
По его словам, украинские военные также отслеживают угрожающие участки границы с Россией в Луганской области, Азовском море в пределах ООС. "На всех этих направлениях готовы реагировать на активные действия врага", - отметил бывший командующий ОС.
Напомним, по словам Наева, в ОРДЛО и Крыму находится 75 тысяч российских военных.