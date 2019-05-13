Наєв: безпосередньо на військові дії зі звільнення Донбасу потрібно менше доби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Війська можуть звільнити окуповану Росією частину території України менш ніж за добу. Про це сказав колишній командувач Об'єднаних сил Сергій Наєв, передає УНН з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗС України у Facebook.
"Безпосередньо на військові дії піде дуже мало часу - менше доби. Головне в такому випадку - дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону і там закріпитися", - повідомив Наєв в інтерв'ю одному з телеканалів.
Водночас, на думку екс-командувача, окупанти готують рішучі наступальні дії. "Безпосередні плани такі у ворога є. Ми знаємо загрозливі напрямки на лінії зіткнення, і таких напрямків понад десять. Ми передбачаємо дії у відповідь - на цих напрямках усі засоби постійно готові реагувати", - зауважив Наєв.
З його слів, українські військові також відстежують загрозливі ділянки кордону з Росією в Луганській області, Азовському морі в межах ООС. "На всіх цих напрямках готові реагувати на активні дії ворога", - зауважив колишній командувач ОС.
Нагадаємо, зі слів Наєва, в ОРДЛО та Криму перебуває 75 тисяч російських військових.