В ОРДЛО та Криму перебуває 75 тисяч російських військових - Наєв

Згідно до його слів, в окупованому Росією Криму перебуває 40 тисяч військових, на території ОРДЛО — ще 35 тисяч.

Він повідомив, що: “В ОРДЛО росіяни обіймають усі керівні військові посади та входять до складу підрозділів так званої точкової дії. Спецпідрозділи, інструктори з Росії. Їх там загалом від 2100 до 2300 осіб, в лавах „армій“ перебувають близько 11 тисяч російських громадян, решта особового складу — місцеві мешканці”.

Наєв також додав, що командирів “1-го чи 2-го армійського корпусу” ніколи не показують, “і це частково підтверджує, що на цих посадах — кадрові російські генерали”.

“Менше доби. Головне у такому випадку — дуже швидка дія, щоб дійти до українського кордону і там закріпитись, а на звільненій території одразу ж мають розпочати спеціальні заходи Нацгвардія, Нацполіція, інші силові структури”, — сказав він, коментуючи можливість звільнення Україною територій під контролем бойовиків.

Нагадуємо, на початку квітня на той момент командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв заявив, що на окупованих територіях Донбасу перебуває понад 2 тисячі кадрових російських військових.