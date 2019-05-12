В ОРДЛО и Крыму находится 75 тысяч российских военных - Наев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. На территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и Крыма находится 75 тысяч кадровых российских офицеров. Об этом в интервью одному из украинских телеканалов сообщил бывший командующий ООС Сергей Наев, передает УНН.
Согласно его словам, в оккупированном Россией Крыму находится 40 тысяч военных, на территории ОРДЛО — еще 35 тысяч.
Он сообщил, что: “В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там вообще от 2100 до 2300 человек, в рядах „армий“ находятся около 11 тысяч российских граждан, остальной личный состав — местные жители”.
Наев также добавил, что командиров “1-го или 2-го армейского корпуса” никогда не показывают, “и это частично подтверждает, что на этих должностях — кадровые российские генералы”.
“Меньше суток. Главное в таком случае — очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться, а на освобожденной территории сразу же должны начать специальные меры Нацгвардия, Нацполиция, другие силовые структуры”, — сказал он, комментируя возможность освобождения Украиной территорий под контролем боевиков.
Напоминаем, в начале апреля на тот момент командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что на оккупированных территориях Донбасса находится более 2 тысячи кадровых российских военных.