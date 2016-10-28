Наибольшую морскую заповедную зону создадут в Антарктике

Морским заповедником станет Море Росса в Южном океане. На площади примерно 1,57 млн. квадратных километров на 35 лет будет запрещен вылов рыбы.

Создание заповедной зоны должно защитить нетронутую природу Антарктики.

Соглашение о создании зоны было заключено на ежегодной встрече Комиссии по сохранению живых ресурсов Антарктики, которая прошла в австралийском городе Хобарт. Этому решению предшествовали несколько лет переговоров.

На море Росса приходится лишь 2% территории Южного океана, но здесь живут 38% всех пингвинов Адели, живущих на земле, 30% антарктических буревестников и около 6% мировой популяции антарктических малых полосатиков.

В этом регионе питательные вещества поднимаются со дна океана и с помощью течений разносятся по всей планете. Это также предоставляет Морю Росса особое значение. Здесь живут небольшие морские рачки криль, которые являются основной пищей для китов, тюленей и других животных.

Ученые считают, что пока Море Росса почти не пострадало от человеческой деятельности.

Предложили создать зону США и Новая Зеландия. В процессе переговоров страны договорились о создании особых зон, где в научных целях можно будет вылавливать криль и клыкача - это вид рыб, живущих в Антарктике.

Россия в прошлом году стала единственной страной, которая выступала против создания зоны из-за опасений по поводу рыбной ловли. В этом году Россия одобрила проект.