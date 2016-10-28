Найбільшу морську заповідну зону створять в Антарктиці
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. В Антарктиці створять найбільшу в світі морську заповідну зону. Відповідне рішення схвалили представники 24-х країн і Євросоюзу, передає УНН з посиланням на ВВС.
Морським заповідником стане Море Росса в Південному океані. На площі приблизно 1,57 млн квадратних кілометрів на 35 років буде заборонено вилов риби.
Створення заповідної зони має захистити незайману природу Антарктики.
Угода про створення зони була укладена на щорічній зустрічі Комісії зі збереження живих ресурсів Антарктики, яка пройшла в австралійському місті Хобарт. Цьому рішенню передували кілька років переговорів.
На Море Росса припадає лише 2% території Південного океану, але тут живуть 38% всіх пінгвінів Аделі, що живуть на землі, 30% антарктичних буревісників і близько 6% світової популяції антарктичних малих полосатиків.
У цьому регіоні поживні речовини піднімаються з дна океану і за допомогою течій розносяться по всій планеті. Це також надає Морю Росса особливого значення. Тут живуть невеликі морські рачки криль, які є основною їжею для китів, тюленів і інших тварин.
Вчені вважають, що поки Море Росса майже не постраждало від людської діяльності.
Запропонували створити зону США і Нова Зеландія. У процесі переговорів країни домовилися про створення особливих зон, де в наукових цілях можна буде виловлювати криль і кликачів - це вид риб, що живуть у Антарктиці.
Росія в минулому році стала єдиною країною, яка виступала проти створення зони через побоювання з приводу рибної ловлі. Цього року Росія схвалила проект.