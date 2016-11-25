Самой большой ошибкой было то, что не ввел военное положение - В.Янукович

"Моя самая большая ошибка, которую я сделал, я не смог, не нашел в то время в себе силы подписать приказ о вводе войск и, введении военного положения в Украине. Это был единственный способ тогда остановить радикалов, а я не пошел на кровопролитие", - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНН, Святошинский райсуд перенес видеодопрос В.Януковича на 28 ноября.

Напомним, В.Янукович бежал из Украины в феврале 2014 года после массовых расстрелов участников протестов на Майдане Незалежности в Киеве. С тех пор он скрывается на территории России, не отвечает на запросы Украины о его выдаче в рамках межправительственных договоренностей.