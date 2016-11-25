Найбільшою помилкою було те, що не ввів військовий стан - В.Янукович
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Колишній президент України Віктор Янукович сказав, що його найбільшою помилкою було те, що він не ввів воєнний стан. Про це він сказав на прес-конференції у Ростові-на-Дону РФ, передає УНН.
"Моя найголовніша помилка, яку я зробив, я не зміг, не знайшов у той час в собі сил підписати наказ про введення військ і, введення військового положення в Україні. Це був єдиний спосіб тоді зупинити радикалів, а я не пішов на кровопролиття", - сказав В.Янукович.
Як повідомляв УНН, Святошинський райсуд переніс відеодопит В.Януковича на 28 листопада.
Нагадаємо, В.Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів учасників протестів на Майдані Незалежності в Києві. Відтоді він переховується на території Росії, яка не відповідає на запити України про його видачу в рамках міжурядових домовленостей.