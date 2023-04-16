Крупнейший ядерный реактор Европы запустили через 18 лет после начала строительства

ukru
10:03 • 20948 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 99024 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
06:00 • 100964 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 116256 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 103321 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 123836 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 120171 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108438 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102388 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113301 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 106324 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 115640 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 87060 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

05:01 • 99661 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 65851 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 191934 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 222479 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 162426 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 168592 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 204701 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 20073 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 103483 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 112284 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 128425 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 163567 просмотра
Актуальное
Крупнейший ядерный реактор Европы запустили через 18 лет после начала строительства

Крупнейший ядерный реактор Европы запустили через 18 лет после начала строительства

Киев • УНН

 • 812490 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Крупнейший в Европе ядерный реактор, - финский Olkiluoto 3 - через 18 лет после начала строительства начал регулярную работу. Это повысит энергетическую безопасность в регионе, в который россия прекратила поставлять газ и электроэнергию, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

"Производство Olkiluoto 3 стабилизирует цены на электроэнергию и играет важную роль в переходе Финляндии к зеленой энергетике", - заявил исполнительный директор TVO Ярмо Танхуа.

Детали

Оператор Olkiluoto 3, Teollisuuden Voima, который принадлежит финской коммунальной компании Fortum и консорциуму энергетических и промышленных компаний, заявил, что блок удовлетворит около 14% потребностей Финляндии в электроэнергии, уменьшив потребность в импорте из Швеции и Норвегии. Ожидается, что новый реактор будет работать не менее 60 лет, говорится в заявлении TVO после завершения перехода от испытаний к обычному производству.

Строительство реактора мощностью 1,6 гигаватта (ГВт), первой новой атомной электростанции в Финляндии за более чем четыре десятилетия и первой в Европе за 16 лет, началось в 2005 году. Первоначально станцию должны были открыть через четыре года, но возникли технические проблемы.

Olkiluoto 3 впервые поставила тестовое производство в национальную электросеть Финляндии в марте 2022 года. Тогда ожидалось, что он начнет регулярный выпуск через четыре месяца, но вместо этого претерпел серию поломок и отключений, для устранения которых потребовались месяцы.

Отмечается, что экспорт электроэнергии из рф в Финляндию прекратился в мае 2022-го, когда российская энергетическая компания "Интер РАО" заявила, что ей "не заплатили за проданную энергию".

Напомним

В январе 2023 года Бельгия остановила работу ядерного реактора Tihange 2 - второго по величине из трех реакторов Tihange.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы