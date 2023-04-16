Крупнейший ядерный реактор Европы запустили через 18 лет после начала строительства

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"Производство Olkiluoto 3 стабилизирует цены на электроэнергию и играет важную роль в переходе Финляндии к зеленой энергетике", - заявил исполнительный директор TVO Ярмо Танхуа.

Детали

Оператор Olkiluoto 3, Teollisuuden Voima, который принадлежит финской коммунальной компании Fortum и консорциуму энергетических и промышленных компаний, заявил, что блок удовлетворит около 14% потребностей Финляндии в электроэнергии, уменьшив потребность в импорте из Швеции и Норвегии. Ожидается, что новый реактор будет работать не менее 60 лет, говорится в заявлении TVO после завершения перехода от испытаний к обычному производству.

Строительство реактора мощностью 1,6 гигаватта (ГВт), первой новой атомной электростанции в Финляндии за более чем четыре десятилетия и первой в Европе за 16 лет, началось в 2005 году. Первоначально станцию должны были открыть через четыре года, но возникли технические проблемы.

Olkiluoto 3 впервые поставила тестовое производство в национальную электросеть Финляндии в марте 2022 года. Тогда ожидалось, что он начнет регулярный выпуск через четыре месяца, но вместо этого претерпел серию поломок и отключений, для устранения которых потребовались месяцы.

Отмечается, что экспорт электроэнергии из рф в Финляндию прекратился в мае 2022-го, когда российская энергетическая компания "Интер РАО" заявила, что ей "не заплатили за проданную энергию".

Напомним

В январе 2023 года Бельгия остановила работу ядерного реактора Tihange 2 - второго по величине из трех реакторов Tihange.