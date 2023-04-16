Найбільший ядерний реактор Європи запустили через 18 років після початку будівництва
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Найбільший у Європі ядерний реактор, - фінський Olkiluoto 3 - через 18 років після початку будівництва розпочав регулярну роботу. Це підвищить енергетичну безпеку в регіоні, до якого росія припинила постачати газ та електроенергію, пише УНН з посиланням на Reuters.
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"Виробництво Olkiluoto 3 стабілізує ціни на електроенергію та відіграє важливу роль у переході Фінляндії до зеленої енергетики", - заявив виконавчий директор TVO Ярмо Танхуа.
Деталі
Оператор Olkiluoto 3, Teollisuuden Voima, який належить фінській комунальній компанії Fortum і консорціуму енергетичних і промислових компаній, заявив, що блок задовольнить близько 14% потреб Фінляндії в електроенергії, зменшивши потребу в імпорті зі Швеції та Норвегії. Очікується, що новий реактор працюватиме щонайменше 60 років, йдеться у заяві TVO після завершення переходу від випробувань до звичайного виробництва.
Будівництво реактора потужністю 1,6 гігавата (ГВт), першої нової атомної електростанції у Фінляндії за понад чотири десятиліття та першої в Європі за 16 років, розпочалося у 2005 році. Спочатку станцію мали відкрити через чотири роки, але виникли технічні проблеми.
Olkiluoto 3 вперше поставила тестове виробництво в національну електромережу Фінляндії в березні 2022 року. Тоді очікувалося, що він почне регулярний випуск через чотири місяці, але натомість зазнав серії поломок і відключень, для усунення яких знадобилися місяці.
Зазначається, що експорт електроенергії з рф до Фінляндії припинився в травні 2022-го, коли російська енергетична компанія "Інтер РАО" заявила, що їй "не заплатили за продану енергію".
Нагадаємо
У січні 2023 року Бельгія зупинила роботу ядерного реактора Tihange 2 - друого за величиною із трьох реакторів Tihange.