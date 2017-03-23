Крупнейшим импортером итальянского авиатоплива в Украину стала компания группы WOG
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Импорт авиатоплива в Украину в феврале 2017 г. вырос в 7 раз, по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, - до 28,2 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные собственного исследования "Консалтинговой группы А-95", передает УНН.
Отмечается, что при этом отгрузки ресурса с Кременчугского НПЗ сократились на 14,4% - до 11,1 тысячи тонн.
Основным зарубежным поставщиком авиатоплива стала Италия, которая отправила по морю через порт "Южный" в Украину 16,2 тыс. т ресурса для компании "Импорт транс сервис", которая является одним из структурных подразделений WOG.
Как сообщал УНН, в Украине прогнозируют дальнейший рост спроса на сжиженный газ.