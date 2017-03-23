Крупнейшим импортером итальянского авиатоплива в Украину стала компания группы WOG

Отмечается, что при этом отгрузки ресурса с Кременчугского НПЗ сократились на 14,4% - до 11,1 тысячи тонн.

Основным зарубежным поставщиком авиатоплива стала Италия, которая отправила по морю через порт "Южный" в Украину 16,2 тыс. т ресурса для компании "Импорт транс сервис", которая является одним из структурных подразделений WOG.

Как сообщал УНН, в Украине прогнозируют дальнейший рост спроса на сжиженный газ.