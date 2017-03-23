Найбільшим імпортером італійського авіапалива в Україну стала компанія групи WOG
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Імпорт авіапалива в Україну в лютому 2017 року зріс в 7 разів, у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, - до 28,2 тисячі тонн. Про це свідчать дані власного дослідження "Консалтингової групи А-95", передає УНН.
Відзначається, що при цьому відвантаження ресурсу з Кременчуцького НПЗ скоротилося на 14,4% - до 11,1 тисячі тонн.
Основним закордонним постачальником авіапального стала Італія, яка відправила морем через порт "Південний" в Україну 16,2 тис. т ресурсу для компанії "Імпорт транс сервіс", яка є одним зі структурних підрозділів WOG.
Як повідомляв УНН, в Україні прогнозують подальше зростання попиту на скраплений газ.