Наибольшие маневры в Европе: сегодня стартуют российско-белорусские учения

КИЕВ. 10 сентября. УНН. В пятницу, 10 сентября на пяти полигонах в Беларуси и девяти в России начинается активная фаза военных учений “Запад-2021”. Это будут самые маневры, организованные в Европе в течение последних почти 40 лет, ведь в них, в обеих странах, примут участие прибьлизно 200 тыс. Солдат. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Польское радио”.