Россия и Беларусь официально открыли в четверг совместные масштабные военные учения, которые продлятся неделю и будут проходить на территории обеих стран и в Балтийском море, встревожило некоторые страны НАТО.
Наибольшие маневры в Европе: сегодня стартуют российско-белорусские учения
Киев • УНН
КИЕВ. 10 сентября. УНН. В пятницу, 10 сентября на пяти полигонах в Беларуси и девяти в России начинается активная фаза военных учений “Запад-2021”. Это будут самые маневры, организованные в Европе в течение последних почти 40 лет, ведь в них, в обеих странах, примут участие прибьлизно 200 тыс. Солдат. Об этом пишет УНН со ссылкой на “Польское радио”.
Детали
По официальной информации Министерства обороны Беларуси, на западе страны, недалеко от границы с Польшей, учиться 12,8 тыс. Солдат, в том числе 2,5 тыс. Россиян, и несколько десятков — из Казахстана. Как пишут эксперты Центра восточных исследований, эти маневры — лишь кульминация учений, которые проходят на полигонах двух стран в течение нескольких месяцев.
Белорусская сторона утверждает, что маневры происходят “исключительно с целью обучения и согласования армии” Беларуси и России, которые имеют общую группу войск на западном фланге федеративного государства, под давлением Москвы, приобретает все контретнишого измерения. Несколько дней назад Александр Лукашенко заявил, что учения будут “чисто оборонительными”.
Сценарий учений предусматривает совместные оборонительные действия в условиях провокации с Запада — появления неформальных вооруженных формирований, поддержанных местными сепаратистами. Эксперты Центра оценили, что сценарий учений согласуется с тезисом об агрессивности НАТО, которые находятся рядом с республикой, и необходимости подготовки ее к оборонительным действиям “, которую недавно с большой интенсивностью пропагандировал Минск при поддержке Москвы.
НАТО заявило, что, несмотря на то, что его не пригласили на маневры в роли наблюдателя, Альянс намерен “внимательно следить за ними”.
Одновременно с началом маневров должны быть приняты ключевые решения по углублению интеграции Беларуси и России в федеративное государство. Здесь речь идет и о подписании “интеграционных карт”, о которых ведутся переговоры в течение трех лет, определяя рамки для гармонизации действия обеих стран в различных секторах, таможенной политики в энергетической отрасли. Минск уверяет, что речь идет только об экономике.
Напомним
В Москве состоялись трехчасовые переговоры президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.