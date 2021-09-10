Найбільші маневри в Європі: сьогодні стартують російсько-білоруські навчання

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За офіційною інформацією Міністерства оборони Білорусі, на заході країни, неподалік від кордону з Польщею, навчатиметься 12,8 тис. солдатів, у тому числі 2,5 тис. росіян, та кілька десятків — із Казахстану. Як пишуть експерти Центру східних досліджень, ці маневри — лише кульмінація навчань, які тривають на полігонах обох країн протягом кількох місяців.

Білоруська сторона стверджує, що маневри відбуваються “виключно з метою навчання та узгодження армії” Білорусі й Росії, які мають спільну групу військ на західному фланзі федеративної держави, що під тиском Москви, набуває дедалі контретнішого виміру. Кілька днів тому Аляксандр Лукашенко заявив, що навчання будуть “суто оборонними”.

Сценарій навчань передбачає спільні оборонні дії в умовах провокації з Заходу — появи неформальних збройних формувань, підтриманих місцевими сепаратистами. Експерти Центру оцінили, що сценарій навчань узгоджується з тезою про агресивність країн НАТО, які знаходяться поруч із республікою, та необхідності підготовки її до оборонних дій“, яку нещодавно з великою інтенсивністю пропагував Мінськ за підтримки Москви.

НАТО заявило, що, незважаючи на те, що його не запрошено на маневри у ролі спостерігача, Альянс має намір “уважно стежити за ними”.

Одночасно з початком маневрів мають бути прийняті ключові рішення щодо поглиблення інтеграції Білорусі та Росії у федеративну державу. Тут ідеться й про підписання “інтеграційних мап”, про які ведуться переговори протягом трьох років, визначаючи рамки для гармонізації дії обох країн у різних секторах, від митної політики до енергетичної галузі. Мінськ запевняє, що мова йде лише про економіку.

Нагадаємо

У Москві відбулися тригодинні переговори президента Росії Володимира Путіна і його білоруського колеги Олександра Лукашенка.

Росія і Білорусь офіційно відкрили в четвер спільні масштабні військові навчання, які триватимуть тиждень і будуть проходити на території обох країн і в Балтійському морі, що стривожило деякі країни НАТО.