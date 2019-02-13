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Больше всего случаев бешенства в прошлом году зарегистрировали в Винницкой области

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине в 2018 году больше всего случаев бешенства животных зарегистрировано в Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Черкасской и Запорожской областях. Об этом сообщила пресс-служба Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Украины в ответе на запрос журналиста УНН.

"Случаи болезни регистрируются во всех областях страны. При этом больше всего случаев заболевания среди диких, домашних и бездомных животных бешенством в 2018 году зарегистрировано в Винницкой - 217, Кировоградской - 115, Харьковской - 107, Черкасской - 89 и Запорожской - 80", - сообщили в пресс-службе.

Также за 2018 год в Украине зарегистрировано 1466 неблагополучных пунктов по бешенству животных.

Напомним, в течение 2018 года в Украине было использовано более 6,6 млн доз антирабической вакцины для борьбы с бешенством у диких животных.

Как сообщал УНН, в Украине в прошлом году от бешенства привили более 6 млн домашних животных.

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