В Україні розповсюдили понад 6 млн доз вакцини від сказу у диких тварин

КИЇВ. 6 лютого. УНН. Протягом 2018 року в Україні було використано понад 6,6 млн доз антирабічної вакцини для боротьби зі сказом у диких тварин. Про це директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Борис Кобаль повідомив під час підсумкової колегії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за 2018 рік, повідомляє УНН.