В Україні розповсюдили понад 6 млн доз вакцини від сказу у диких тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Протягом 2018 року в Україні було використано понад 6,6 млн доз антирабічної вакцини для боротьби зі сказом у диких тварин. Про це директор Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Борис Кобаль повідомив під час підсумкової колегії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів за 2018 рік, повідомляє УНН.
Завдяки виділеному фінансуванню, в Україні з минулого року започаткована програма з ерадикації сказу в державі. Ця програма включає в себе імунізацію домашніх тварин проти сказу (собаки, коти) та диких м’ясоїдних тварин. Завдяки цьому Держпродспоживслужба у 2018 році вперше за останній період провела масштабну кампанію з імунізації диких м’ясоїдних тварин проти сказу, яка охопила майже всю територію України. Було використано понад 6,6 млн доз антирабічної вакцини. Для цих цілей застосовувався авіатранспорт, який оснащений системами GPS і системами реєстрації скидання вакцини.
"У 2018 році розпочата серйозна робота з ліквідації сказу, яку ми продовжуватимемо і цьогоріч. Впевнені, що ця робота матиме позитивні наслідки", - зауважив Борис Кобаль.
Нагадаємо, наприкінці минулого року у частині Оболонського району Києва ввели карантин через те, що у кошеняти виявили сказ.