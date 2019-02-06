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В Украине распространили более 6 млн доз вакцины от бешенства у диких животных

В Украине распространили более 6 млн доз вакцины от бешенства у диких животных

Киев  •  УНН

 • 9848 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. В течение 2018 года в Украине было использовано более 6600000 доз антирабической вакцины для борьбы с бешенством у диких животных. Об этом директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Борис Кобаль сообщил во время итоговой коллегии Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей за 2018, сообщает УНН.

Благодаря выделенному финансированию, в Украине с прошлого года начата программа по эрадикации бешенства в государстве. Эта программа включает в себя иммунизацию животных против бешенства (собаки, кошки) и диких плотоядных животных. Благодаря этому Держпродспоживслужба в 2018 году впервые за последнее время провела масштабную кампанию по иммунизации диких плотоядных животных против бешенства, которая охватила почти всю территорию Украины. Было использовано более 6600000 доз антирабической вакцины. Для этих целей применялся авиатранспорт, который оснащен системами GPS и системами регистрации сброса вакцины.

"В 2018 году начата серьезная работа по ликвидации бешенства, которую мы будем продолжать и в этом году. Уверены, что эта работа будет иметь положительные последствия", - отметил Борис Кобаль.

Напомним, в конце прошлого года в части Оболонского района Киева ввели карантин из-за того, что у котенка обнаружили бешенство .

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