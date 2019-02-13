Найбільше випадків сказу минулого року зареєстрували у Вінницькій області

"Випадки хвороби реєструються в усіх областях країни. При цьому найбільше випадків захворювання серед диких, домашніх і безпритульних тварин на сказ у 2018 році зареєстровано у Вінницькій – 217, Кіровоградській – 115, Харківській – 107, Черкаській – 89 та Запорізькій – 80", - повідомили в прес-службі.

Також за 2018 рік в Україні зареєстровано 1466 неблагополучних пунктів щодо сказу тварин.

Нагадаємо, протягом 2018 року в Україні було використано понад 6,6 млн доз антирабічної вакцини для боротьби зі сказом у диких тварин.

Як повідомляв УНН, в Україні минулого року від сказу прищепили понад 6 млн домашніх тварин.