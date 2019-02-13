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Найбільше випадків сказу минулого року зареєстрували у Вінницькій області

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні у 2018 році найбільше випадків сказу тварин зареєстровано у Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Черкаській та Запорізькій областях. Про це повідомила прес-служба Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України у відповіді на запит журналіста УНН.

"Випадки хвороби реєструються в усіх областях країни. При цьому найбільше випадків захворювання серед диких, домашніх і безпритульних тварин на сказ у 2018 році зареєстровано у Вінницькій – 217, Кіровоградській – 115, Харківській – 107, Черкаській – 89 та Запорізькій – 80", - повідомили в прес-службі.

Також за 2018 рік в Україні зареєстровано 1466 неблагополучних пунктів щодо сказу тварин.

Нагадаємо, протягом 2018 року в Україні було використано понад 6,6 млн доз антирабічної вакцини для боротьби зі сказом у диких тварин.

Як повідомляв УНН, в Україні минулого року від сказу прищепили понад 6 млн домашніх тварин.

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