Найбільше випадків сказу минулого року зареєстрували у Вінницькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні у 2018 році найбільше випадків сказу тварин зареєстровано у Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Черкаській та Запорізькій областях. Про це повідомила прес-служба Департаменту безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Держпродспоживслужби України у відповіді на запит журналіста УНН.
"Випадки хвороби реєструються в усіх областях країни. При цьому найбільше випадків захворювання серед диких, домашніх і безпритульних тварин на сказ у 2018 році зареєстровано у Вінницькій – 217, Кіровоградській – 115, Харківській – 107, Черкаській – 89 та Запорізькій – 80", - повідомили в прес-службі.
Також за 2018 рік в Україні зареєстровано 1466 неблагополучних пунктів щодо сказу тварин.
Нагадаємо, протягом 2018 року в Україні було використано понад 6,6 млн доз антирабічної вакцини для боротьби зі сказом у диких тварин.
Як повідомляв УНН, в Україні минулого року від сказу прищепили понад 6 млн домашніх тварин.