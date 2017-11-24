Больше всего украинских сладостей покупали Испания, Узбекистан и Венгрия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. За последний год больше всего вырос экспорт украинских кондитерских изделий в Испанию, Узбекистана и Венгрии. Такие данные привел президент ассоциации "Укркондпром" Александр Балдынюк во время конференции производителей кондитерских и хлебобулочных изделий Confectionery & Bakery 2017, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB).
Как отметил О.Балдинюк, за последний год больше всего вырос экспорт кондитерских изделий из Украины в Испанию, Узбекистана и Венгрии - на более 220%, Беларуси, США, ОАЭ и Ирака - около 170%, Польши, Болгарии и Эстонии - около 140%.
Крупнейшим экспортером кондитерских изделий (по результатам семи месяцев текущего года) стала корпорация "Рошен", которая экспортировала 47,3 тыс. тонн продукции. Второе место занял "Бискивит-шоколад" - 11,6 тыс. тонн, третье - "Монделис Украина" - 10,8 тыс. тонн.
Директор Совета по вопросам экспорта продовольствия UFEB Богдан Шаповал, обратил внимание на то, что потребление кондитерских изделий из сахара ежегодно сокращается из-за популяризации тренда здорового образа жизни.
"Самыми популярными среди потребителей остаются мучные изделия, которые привлекают своей ценой, за ними в рейтинге следуют сахарные изделия, которые значительно дешевле шоколадные аналоги, и на последнем месте - изделия из шоколада", - уточнил он.
Добавим, эксперт считает, что Нигерия, Туркменистан и Филиппины являются наиболее перспективными для Украины импортерами кондитерки.
Напомним, в сентябре 2017 года изготовления шоколада в Украине увеличилось на 22,5% до 17,6 тыс. тонн, по сравнению с предыдущим месяцем.