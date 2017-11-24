Найбільше українських солодощів купували Іспанія, Узбекистан і Угорщина
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. За останній рік найбільше зріс експорт українських кондитерських виробів до Іспанії, Узбекистану й Угорщини. Такі дані навів президент асоціації “Укркондпром” Олександр Балдинюк під час конференції виробників кондитерських та хлібобулочних виробів Confectionery&Bakery 2017, передає УНН із посиланням на прес-службу Ради з питань експорту продовольства (UFEB).
Як зазначив О.Балдинюк, за останній рік найбільше зріс експорт кондитерських виробів з України до Іспанії, Узбекистану та Угорщини — понад 220%, Білорусі, США, ОАЕ та Іраку — близько 170%, Польщі, Болгарії та Естонії — близько 140%.
Найбільшим експортером кондитерських виробів (за результатами семи місяців поточного року) стала корпорація “Рошен”, яка експортувала 47,3 тис. тонн продукції. Друге місце посів “Бісківіт-шоколад” — 11,6 тис. тонн, третє — “Монделіс Україна” — 10,8 тис. тонн.
Директор Ради з питань експорту продовольства UFEB Богдан Шаповал, звернув увагу на те, що споживання кондитерських виробів з цукру щороку скорочується, через популяризацію тренду здорового способу життя.
“Найпопулярнішими серед споживачів залишаються борошняні вироби, які приваблюють своєю ціною, за ними в рейтингу слідують цукрові вироби, які значно дешевші за шоколадні аналоги, і на останньому місці — вироби з шоколаду”, — уточнив він.
Додамо, експерт вважає, що Нігерія, Туркменістан та Філіппіни є найперспективнішими для України імпортерами кондитерки.
Нагадаємо, у вересні 2017 року виготовлення шоколаду в Україні зросло на 22,5% до 17,6 тис. тонн, порівняно із попереднім місяцем.