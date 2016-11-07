Больше всего обстрелов из тяжелого вооружения зафиксировано на мариупольском направлении - штаб

"В районах Марьинки и Новотроицкого противник использовал стрелковое оружие, в Красногоровке и Широкино - минометы калибра 82 мм, вооружения БМП, а в Новомихайловке боевики вели огонь из гранатометов и пулеметов. Укрепления подразделений вблизи Гнутово подверглись обстрелам вражеских снайперов, минометов 82 и 120 калибров, ствольной артиллерии калибра 122 мм", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, с начала суток в зоне проведения АТО боевики 26 раз обстреляли позиции сил АТО, причем половина из них на мариупольском направлении.