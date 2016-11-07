Найбільше обстрілів із важкого озброєння зафіксовано на маріупольському напрямку – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. З початку доби бойовики найбільше обстрілювали райони маріупольського напрямку, де було застосовано міномети 82 та 120 міліметрового калібру, а також ствольну артилерію калібру 122 міліметри, передає УНН з посиланням на штаб АТО.
"В районах Мар’їнки та Новотроїцького противник використовував стрілецьку зброю, в Красногорівці і Широкиному – міномети калібру 82мм, озброєння БМП, а в Новомихайлівці бойовики вели вогонь з гранатометів та кулеметів. Укріплення підрозділів поблизу Гнутового були піддані обстрілам ворожих снайперів, мінометів 82 та 120 калібрів, ствольної артилерії калібру 122мм", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, з початку доби в зоні проведення АТО бойовики 26 разів обстріляли позиції сил АТО, при чому половина з них на маріупольському напрямку.