Наибольшая активность российских диверсантов зафиксирована на Сумщине - Госпогранслужба

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“Больше всего таких случаев фиксируется на границе с россией — в пределах Сумской области, периодически в пределах Харьковской области, за последнее время меньше по Черниговщине, собственно ДРГ — это те группы, которые пытаются разоблачить места расположения Сил обороны Украины, где находятся подразделения и ГПСУ, ВСУ, Нацгвардии”, — сообщил Демченко.

Он также отметил, что это несет угрозу местным жителям, ведь диверсанты открывают огонь по автомобилям, которые движутся в пограничной зоне

Напомним

Российские диверсанты в ночь на 12 октября пытались проникнуть через государственную границу в Сумскую область и двигаться к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры.