Наєв: на Сумщину вночі намагалися проникнути російські диверсанти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Російські диверсанти у ніч на 12 жовтня намагалися проникнути через державний кордон у Сумську область і рухатись до одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. Ворог з втратами відступив після ураження артилерією та з мінометів Силами оборони. Про це у четвер повідомив командувач Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, пише УНН.
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"Сьогодні опівночі в ході виконання завдань на спостережному посту бійцями бригади територіальної оборони, що виконують завдання в районі Сумської територіальної громади, було виявлено диверсійну розвідувальну групу противника з 8 чоловік", - повідомив Наєв.
"Диверсанти намагались перетнути державний кордон України та мали за мету рухатись далі в напрямку одного з об'єктів цивільної критичної інфраструктури. По противнику було нанесено вогневе ураження артилерійським та мінометним підрозділами. Понісши бойові втрати, диверсійна група відійшла", - зазначив командувач ОС ЗСУ.
З його слів, "втрати серед українських військовослужбовців відсутні".
Нагадаємо
У ЦНС повідомляли, що росія прислала диверсантів на "навчання" до північного кордону України.
На початку вересня Наєв дав доручення посилити безпеку та контроль на Сумському напрямку.