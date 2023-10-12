Наев: в Сумскую область ночью пытались проникнуть российские диверсанты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские диверсанты в ночь на 12 октября пытались проникнуть через государственную границу в Сумскую область и двигаться к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры. Враг с потерями отступил после поражения артиллерией и минометами Силами обороны. Об этом в четверг сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.
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"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту бойцами бригады территориальной обороны, выполняющими задачи в районе Сумской территориальной громады, было обнаружено диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек", - сообщил Наев.
"Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и имели целью двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры. По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями. Понеся боевые потери, диверсионная группа отошла", - отметил командующий ОС ВСУ.
По его словам, "потери среди украинских военнослужащих отсутствуют".
Напомним
В ЦНС сообщали, что россия прислала диверсантов на "учения" к северной границе Украины.
В начале сентября Наев дал поручение усилить безопасность и контроль на Сумском направлении.