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Наев: в Сумскую область ночью пытались проникнуть российские диверсанты

Наев: в Сумскую область ночью пытались проникнуть российские диверсанты

Киев • УНН

 • 357762 просмотра

КИЕВ. 12 октября. УНН. Российские диверсанты в ночь на 12 октября пытались проникнуть через государственную границу в Сумскую область и двигаться к одному из объектов гражданской критической инфраструктуры. Враг с потерями отступил после поражения артиллерией и минометами Силами обороны. Об этом в четверг сообщил командующий Объединенных сил ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня в полночь в ходе выполнения задач на наблюдательном посту бойцами бригады территориальной обороны, выполняющими задачи в районе Сумской территориальной громады, было обнаружено диверсионную разведывательную группу противника из 8 человек", - сообщил Наев.

"Диверсанты пытались пересечь государственную границу Украины и имели целью двигаться дальше в направлении одного из объектов гражданской критической инфраструктуры. По противнику было нанесено огневое поражение артиллерийским и минометным подразделениями. Понеся боевые потери, диверсионная группа отошла", - отметил командующий ОС ВСУ.

По его словам, "потери среди украинских военнослужащих отсутствуют".

Напомним

В ЦНС сообщали, что россия прислала диверсантов на "учения" к северной границе Украины.

В начале сентября Наев дал поручение усилить безопасность и контроль на Сумском направлении.

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