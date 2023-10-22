Найбільша активність російських диверсантів зафіксовано на Сумщині - Держприкордонслужба
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Найбільше випадків проникнення ДРГ з території росії фіксується на кордонах Сумської області, менше в Харківській та Чернігівській. Про це в телемарафоні заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, пише УНН.
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“Найбільше таких випадків фіксується на кордоні з росією — в межах Сумської області, періодично в межах Харківської області, за останній час менше по Чернігівщині, власне ДРГ — це ті групи, які намагаються викрити місця розташування Сил оборони України, де знаходяться підрозділи і ДПСУ, ЗСУ, Нацгвардії”, — повідомив Демченко.
Він також зауважив, що це несе загрозу місцевим жителям, адже диверсанти відкривають вогонь по автівках які рухаються в прикордонній зоні
Нагадаємо
Російські диверсанти у ніч на 12 жовтня намагалися проникнути через державний кордон у Сумську область і рухатись до одного з об’єктів цивільної критичної інфраструктури.