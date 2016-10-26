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15 марта, 19:03 • 116299 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170043 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140096 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132386 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113992 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106157 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101945 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Самое активное строительство в Киевской области зафиксировано в Броварах, Киево-Святошинском и Вышгородском районах

Киев • УНН

 • 6692 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. В январе-сентябре 2016 года предприятиями Киево-Святошинского, Вышгородского районов и города Бровары выполнено более 48% общего объема строительства. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.

Так, в общем, предприятиями Киевской области в январе-сентябре 2016 года выполнено строительных работ на сумму 2 млрд 379 млн грн.

Добавим, что индекс строительной продукции в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года составил 137%.

Также, в январе-сентябре 2016 года против соответствующего периода 2015 года произошел рост темпов строительства почти на 31%, в т.ч. жилого - на 11% и нежилого - на 50%.

Напомним, по данным экспертов, жилье в пригороде столицы сегодня наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв.м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США .

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