Самое активное строительство в Киевской области зафиксировано в Броварах, Киево-Святошинском и Вышгородском районах
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. В январе-сентябре 2016 года предприятиями Киево-Святошинского, Вышгородского районов и города Бровары выполнено более 48% общего объема строительства. Об этом сообщает Главное управление статистики в Киевской области, передает УНН.
Так, в общем, предприятиями Киевской области в январе-сентябре 2016 года выполнено строительных работ на сумму 2 млрд 379 млн грн.
Добавим, что индекс строительной продукции в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года составил 137%.
Также, в январе-сентябре 2016 года против соответствующего периода 2015 года произошел рост темпов строительства почти на 31%, в т.ч. жилого - на 11% и нежилого - на 50%.
Напомним, по данным экспертов, жилье в пригороде столицы сегодня наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.
Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.
Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв.м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США .