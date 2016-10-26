Самое активное строительство в Киевской области зафиксировано в Броварах, Киево-Святошинском и Вышгородском районах

Так, в общем, предприятиями Киевской области в январе-сентябре 2016 года выполнено строительных работ на сумму 2 млрд 379 млн грн.

Добавим, что индекс строительной продукции в январе-сентябре 2016 года по сравнению с январем-сентябрем 2015 года составил 137%.

Также, в январе-сентябре 2016 года против соответствующего периода 2015 года произошел рост темпов строительства почти на 31%, в т.ч. жилого - на 11% и нежилого - на 50%.

Напомним, по данным экспертов, жилье в пригороде столицы сегодня наиболее востребовано на первичном рынке недвижимости. Главная причина популярности пригородных жилых комплексов - это, конечно же, цена.

Суммы, за которую в столице удастся купить разве что "гостинку" на окраине или так называемую "смарт"-квартиру в строящемся доме, в пригороде хватит на полноценную одно- или даже двухкомнатную квартиру в новом доме.

Например, стоимость однокомнатной квартиры общей площадью около 38 кв.м в новом жилом комплексе Броваров - ЖК Scandia составляет 368 тыс. гривен, что по нынешнему официальному курсу НБУ эквивалентно примерно 14 тысячам долларов США .