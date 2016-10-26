Найактивніше будівництво на Київщині зафіксовано у Броварах, Києво-Святошинському та Вишгородському районах
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У січні-вересні 2016 року підприємствами Києво–Святошинського, Вишгородського районів та міста Бровари виконано понад 48% загального обсягу будівництва. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.
Так, загалом, підприємствами Київської області у січні–вересні 2016 року виконано будівельних робіт на суму 2 млрд 379 млн грн.
Додамо, що індекс будівельної продукції у січні–вересні 2016 року порівняно з січнем–вереснем 2015 року становив 137%.
Також, у січні–вересні 2016 року проти відповідного періоду 2015 року відбулося зростання темпів будівництва майже на 31%, у т.ч. житлового – на 11% та нежитлового – на 50%.
Нагадаємо, за даними експертів, житло в передмісті столиці наразі найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.
Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, у передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.
Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв.м в новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.