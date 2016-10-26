Найактивніше будівництво на Київщині зафіксовано у Броварах, Києво-Святошинському та Вишгородському районах

ukru
Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
08:00 • 998 перегляди

Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року

06:50 • 5328 перегляди

"Складно, але не критично": в уряді оцінили мита Трампа для України і працюють над кращими умовами

Ексклюзив
06:00 • 14516 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні

2 квітня, 19:23 • 33799 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 62963 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 76651 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 145374 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 206843 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 193436 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 213103 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
4.2 м/с
64 %
753 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

На Львівщині затримали прокурора за вимагання хабаря у розмірі 5 тисяч доларів

2 квітня, 23:11 • 10234 перегляди

На сході України зафіксовано активність ворожої тактичної авіації

3 квітня, 00:26 • 11157 перегляди

Єрмак щодо повернення Нетребко до Лондонської опери: російські артисти не мають місця в цивілізованому світі

02:39 • 4792 перегляди

Мита Трампа викликали шквал критики: партнери Вашингтона обурені

02:56 • 6912 перегляди

ЗСУ: втрати окупантів зросли на 1390 військових та 6 танків

04:28 • 11124 перегляди
Публікації

Щонайменше 4 загиблих у США: наслідки катастрофічного торнадо, який пронісся частиною країни

07:38 • 1606 перегляди

Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
Ексклюзив

06:00 • 14516 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 490446 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 324212 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 386110 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Харків

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 126997 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 186410 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 128983 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 163515 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 186748 перегляди
Актуальне

Шахед-136

«Калібр» (сімейство ракет)

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

FGM-148 Javelin

Найактивніше будівництво на Київщині зафіксовано у Броварах, Києво-Святошинському та Вишгородському районах

Найактивніше будівництво на Київщині зафіксовано у Броварах, Києво-Святошинському та Вишгородському районах

Київ • УНН

 • 6692 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. У січні-вересні 2016 року підприємствами Києво–Святошинського, Вишгородського районів та міста Бровари виконано понад 48% загального обсягу будівництва. Про це повідомляє Головне управління статистики у Київській області, передає УНН.

Так, загалом, підприємствами Київської області у січні–вересні 2016 року виконано будівельних робіт на суму 2 млрд 379 млн грн.

Додамо, що індекс будівельної продукції у січні–вересні 2016 року порівняно з січнем–вереснем 2015 року становив 137%.

Також, у січні–вересні 2016 року проти відповідного періоду 2015 року відбулося зростання темпів будівництва майже на 31%, у т.ч. житлового – на 11% та нежитлового – на 50%.

Нагадаємо, за даними експертів, житло в передмісті столиці наразі найбільш затребуване на первинному ринку нерухомості. Головна причина популярності приміських житлових комплексів — це, звичайно ж, ціна.

Суми, за яку в столиці вдасться купити хіба що “гостинку” на околиці або так звану “смарт”-квартиру в споруджуваному будинку, у передмісті вистачить на повноцінну одно- або навіть двокімнатну квартиру в новому будинку.

Наприклад, вартість однокімнатної квартири загальною площею близько 38 кв.м в новому житловому комплексі Броварів — ЖК Scandia становить 368 тисяч гривень, що за нинішнім офіційним курсом НБУ еквівалентно приблизно 14 тисячам доларів США.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка
Bitcoin
$83,460.40
Золото
$3,153.45
Tesla
$280.94
Brent
$72.71
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$40.11
Ethereum
$1,815.40