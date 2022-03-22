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Вокруг Борисполя идут бои, мэр призвал жителей выехать из города

Вокруг Борисполя идут бои, мэр призвал жителей выехать из города

Киев • УНН

 • 649615 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Вокруг Борисполя идут бои. Мэр Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города. Об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

"Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться в наш колл-центр и, по возможности, уехать из города.. Кто не имеет возможности-вывезем, кто имеет-организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать", - сказал Борисенко.

Детали

Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.

"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - сказал он, обращаясь к тем, кто находится в городе.

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