Вокруг Борисполя идут бои, мэр призвал жителей выехать из города
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Вокруг Борисполя идут бои. Мэр Владимир Борисенко призвал жителей уехать из города. Об этом говорится в его видеообращении на странице в Facebook, передает УНН.
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"Я обращаюсь к гражданскому населению быть умными и обратиться в наш колл-центр и, по возможности, уехать из города.. Кто не имеет возможности-вывезем, кто имеет-организованно в колоннах автомобилями своими можете выехать", - сказал Борисенко.
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Он отметил, что эвакуация из Борисполя в западные области Украины происходит ежедневно.
"Как показывает практика мест, где сейчас идут бои, чем меньше гражданского населения находится в городе, тем легче работать Вооруженным силам. Поэтому давайте так. Необходимости находиться сейчас в городе нет. Бои идут уже вокруг", - сказал он, обращаясь к тем, кто находится в городе.
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