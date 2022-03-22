Навколо Борисполя йдуть бої, мер закликав мешканців виїхати з міста

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"Я звертаюсь до цивільного населення бути розумними і звернутися на наш кол-центр і, за можливості, виїхати з міста.. Хто не має можливості – вивеземо, хто має – організовано в колонах автомобілями своїми можете виїхати", - сказав Борисенко.

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Він наголосив, що евакуація з Борисполя до західних областей України відбувається щодня.

"Як показує практика місць, де зараз йдуть бої, чим менше цивільного населення знаходиться в місті, тим легше працювати Збройним силам. Тому давайте так. Нагальної потреби перебувати зараз у місті немає. Бої точаться вже навколо", - сказав він, звертаючись до тих, хто перебуває в місті.

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