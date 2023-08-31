Даже до начала войны Украина не имела достаточно воды - министр охраны окружающей среды

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«Несмотря на то, что в Украине есть такая огромная водная артерия как Днепр, Украина еще даже до начала войны 2014 года определялась как одна из самых необеспеченных водой стран. Потому что объем воды, который есть у нас и в подземных горизонтах, и в открытых водоемах, если поделить на 1 человека, то он будет крайне низкий, где-то в 5 раз чем средний европейский показатель и где-то примерно в 10 раз меньше, чем средний показатель по всему миру», - заявил Руслан Стрелец.

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Он также рассказал, что Правительство Украины выделило более 380 млн грн Херсонской области для восстановления водоснабжения.

«На Херсонщине на сегодня там, где это возможно, люди водой обеспечены. Потенциально там должно быть 50 новых скважин. Очень осложнена ситуация с процессом бурения в связи с обстрелами», - отметил министр.

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По его словам, в Запорожской области на сегодня проблем с водоснабжением нет.

«Сегодня мы изменили систему перекачки воды с такой как «антирека». Это когда мы в реку Ингулец закачивали из Днепра обратно воду. На сегодня мы подаем воду из Каховского водохранилища, и обеспечиваем водой и жителей Кривого Рога, потому что Мининфарструктуры завершает там строительство нового водопровода, который позволит обеспечивать водой людей не почасово, а круглосуточно», - отметил Стрелец.

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