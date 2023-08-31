Навіть до початку війни Україна не мала достатньо води - міністр захисту довкілля

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«Не зважаючи на те, що в Україні є така величезна водна артерія як Дніпро, Україна ще навіть до початку війни 2014 року визначалася як одна з найнезабезпечініших водою країн. Тому що обсяг води, який є у нас і в підземних горизонтах, і у відкритих водоймах, якщо поділити на 1 людину, то він буде вкрай низький, десь в 5 разів ніж середній європейськи показник і десь приблизно в 10 разів менший, ніж середній показник по всьому світові», - заявив Руслан Стрілець.

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Він також розповів, що Уряд України виділив понад 380 млн грн Херсонській області для відновлення водопостачання.

«На Херсонщині на сьогодні там, де це можливо, люди водою забезпечені. Потенційно там повинно бути 50 нових свердловин. Дуже ускладнена ситуація з процесом буріння у звязку з обстрілами», - зазначив міністр.

За його словами, у Запорізькій області на сьогодні проблем із водопостачанням немає.

«Сьогодні ми змінили систему перекачування води з такої як «антиріка». Це коли ми в річку Інгулець закачували з Дніпра назад воду. На сьогодні ми подаємо воду з Каховського водосховища, і запезпечуєм водою і жителів Кривого Рогу, тому що Мінінфарструктури завершує там будівництво нового водогону, який дозволить забезпечувати водою людей не погодинно, а цілодобово», - зазначив Стрілець.

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Міністр захисту довкілля також розповів, що протягом цього року уже ліквідовано 353 пожежі на площі 550 га. Ці цифри які у 2,5 разів менші, ніж за той самий період 2022 року, особливо коли велися дуже активні бойові дії ближче до лісів. «Але ці цифри в тисячу разів більші ніж те, що ми мали в 2021 році.

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