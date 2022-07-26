Даже детские сказки: российские оккупанты на Харьковщине хотят уничтожить украинские книги
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. На временно оккупированных территориях Харьковской области российские захватчики готовятся уничтожить все украинские книги. Об этом сообщает пресс-служба Боровской общины, передает УНН.
Детали
Захватчики заявили, что завезут в школы Боровщины российские программы и учебники из краснодарского края.
"Между тем на оккупированных территориях продолжается борьба с украинскими учебниками и литературой. Известно, что школьные библиотеки соседнего Купянского района уже получили распоряжение от оккупационных властей составить реестр всех имеющихся у них книг, изданных начиная с 1991 года, и утилизировать их. Уничтожению подлежат даже сказки и иллюстрированные детские книги, где почти нет текста", - говорится в сообщении.
Напомним
Оккупанты в рясах сожгли все книги из библиотеки Храма УПЦ Петра Могилы в Мариуполе. Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда.