У Маріуполі окупанти у рясах спалили всі книги з бібліотеки Храма Петра Могили

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“Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі УПЦ Петра Могили, за наводкою та сприянням попів РПЦ, в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками”, – написав Андрющенко.

Деталі

Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, яки тепер втрачені назавжди. Сам Храм Петра Могили побудований за підтримки містян та внесений в Книгу рекордів Гіннеса України що містить найбільшу петриківський розпис. Зараз окупанти вирішують питання щодо цього знесення або переформатування в за канонами РПЦ.

Нагадаємо

З бібліотеки захопленого Маріуполя російські окупанти вивезли всі книжки під приводом “на зберігання”. Українську літературу відсортували в окремий автобус, який поїхав до тимчасово окупованого Донецька.