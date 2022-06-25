У Маріуполі окупанти у рясах спалили всі книги з бібліотеки Храма Петра Могили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Окупанти у рясах спалили всі книги з бібліотеки Храма УПЦ Петра Могили у Маріуполі. Про це інформує радник мера Петро Андрющенко у Тelegram, передає УНН.
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“Після візиту московських агентів фсб в рясах стало відомо, що в Храмі УПЦ Петра Могили, за наводкою та сприянням попів РПЦ, в Маріуполі була вилучена та спалена на подвір’ї Храму вся велика бібліотека, зібрана волонтерами та благодійниками”, – написав Андрющенко.
Деталі
Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, яки тепер втрачені назавжди. Сам Храм Петра Могили побудований за підтримки містян та внесений в Книгу рекордів Гіннеса України що містить найбільшу петриківський розпис. Зараз окупанти вирішують питання щодо цього знесення або переформатування в за канонами РПЦ.
Нагадаємо
З бібліотеки захопленого Маріуполя російські окупанти вивезли всі книжки під приводом “на зберігання”. Українську літературу відсортували в окремий автобус, який поїхав до тимчасово окупованого Донецька.