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В Мариуполе оккупанты в рясах сожгли все книги из библиотеки Храма Петра Могилы

Киев • УНН

 • 191981 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Оккупанты в рясах сожгли все книги из библиотеки Храма УПЦ Петра Могилы в Мариуполе. Об этом сообщает советник мэра Петр Андрющенко в Тelegram, передает УНН.

Цитата

“После визита московских агентов фсб в рясах стало известно, что в Храме УПЦ Петра Могилы, по наводке и содействию попов рпц, в Мариуполе была изъята и сожжена во дворе Храма вся большая библиотека, собранная волонтерами и благодетелями”, – написал Андрющенко.

Детали

Библиотека содержала несколько уникальных экземпляров украиноязычных изданий, которые теперь утрачены навсегда. Сам Храм Петра Могилы построен при поддержке горожан и внесен в Книгу рекордов Гиннеса Украины как такой, что имеет самую большую петриковскую роспись. Сейчас оккупанты решают вопрос о сносе или переформатировании в соответствии с канонами РПЦ.

Напомним

Из библиотеки захваченного Мариуполя русские оккупанты вывезли все книги под предлогом “на хранение”. Украинскую литературу отсортировали в отдельный автобус, поехавший во временно оккупированный Донецк.

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