Навіть дитячі казки: російські окупанти на Харківщині хочуть знищити українські книжки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Харківської області російські загарбники готуються знищити всі українські книжки. Про це повідомляє пресслужба Борівської громади, передає УНН.
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Загарбники заявили, що завезуть у школи Борівщини російські програми та підручники з краснодарського краю.
"Тим часом на окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Окупанти у рясах спалили всі книги з бібліотеки Храма УПЦ Петра Могили у Маріуполі. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди.