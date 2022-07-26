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Навіть дитячі казки: російські окупанти на Харківщині хочуть знищити українські книжки

Навіть дитячі казки: російські окупанти на Харківщині хочуть знищити українські книжки

Київ • УНН

 • 124816 перегляди

КИЇВ. 26 липня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Харківської області російські загарбники готуються знищити всі українські книжки. Про це повідомляє пресслужба Борівської громади, передає УНН.

 

Деталі

Загарбники заявили, що завезуть у школи Борівщини російські програми та підручники з краснодарського краю.

"Тим часом на окупованих територіях триває боротьба з українськими підручниками та літературою. Відомо, що шкільні бібліотеки сусіднього Куп’янського району вже отримали розпорядження від окупаційної влади скласти реєстр усіх наявних у них книг, виданих починаючи з 1991 року, та утилізувати їх. Знищенню підлягають навіть казки та дитячі ілюстровані книжки, де майже немає тексту", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо 

Окупанти у рясах спалили всі книги з бібліотеки Храма УПЦ Петра Могили у Маріуполі. Бібліотека містила декілька унікальних примірників україномовних видань, які тепер втрачені назавжди.

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