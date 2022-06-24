Учеба в офлайн-режиме с 1 сентября: у Зеленского назвали условия
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. С 1 сентября в отдельных регионах Украины учебный год начнется в офлайн-режиме. Для этого в учебных заведениях проводятся мероприятия по усилению безопасности. Об этом на брифинге сообщил заместитель Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
Детали
Для того, чтобы начать обучение в офлайн-режиме, заведения регионов с безопасными условиями должны провести меры по усилению безопасности, а именно:
- обязательная проверка специалистами ГСЧС учебных заведений и прилегающих к ним территорий на наличие взрывоопасных предметов;
- готовность систем оповещения. Особое внимание обращается на доступность оповещения детей с нарушением зрения и слуха;
- к началу учебного года в каждом учебном заведении должны быть определены и обозначены пути эвакуации;
- в каждом учебном заведении должно быть соответственно оборудовано укрытие для всех участников образовательного процесса;
- создаются запасы воды и медикаментов. Проводятся тренировки по действиям при объявлении сигнала воздушной тревоги.
Цитата
“В случае воздушной тревоги образовательный процесс планируется прерывать и по возможности полностью или частично продолжать в укрытии. Те ученики и студенты, которые учились в заведениях, которые сейчас находятся на временно-оккупированной территории или повреждены, или разрушены российскими захватчиками, смогут продолжить обучение в тех же учреждениях дистанционно или в других учебных заведениях на подконтрольной Украине территории”, – добавил Тимошенко.
Дополнение
Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что местные власти решят, как учиться детям в школах – офлайн или онлайн. Министр отметил, что только при наличии гарантий безопасности для участников образовательного процесса будет офлайн-формат обучения.