Навчання в офлайн-режимі з 1 вересня: у Зеленського назвали умови
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. З 1 вересня в окремих регіонах України навчальний рік розпочнеться в офлайн-режимі. Для цього у закладах освіти проводять заходи з посилення безпеки. Про це під час брифінгу повідомив заступник Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
Деталі
Для того, щоб розпочати навчання в офлайн-режимі, заклади регіонів з безпечними умовами мають провести заходи з посилення безпеки, а саме:
- обов’язкова перевірка фахівцями ДСНС закладів освіти та прилеглих до них територій на наявність вибухонебезпечних предметів;
- готовність систем оповіщення. Особлива увага звертається на доступність оповіщення дітей з порушенням зору та слуху;
- до початку навчального року у кожному закладі освіти мають бути визначені та позначені шляхи евакуації;
- у кожного заклада освіти має бути відповідно обладнане укриття для всіх учасників освітнього процесу;
- створюються запаси води, та медикаментів. Проводяться тренування щодо дій у разі оголошення сигналу повітряної тривоги.
Цитата
“У разі повітряної тривоги освітній процес планується переривати і за можливістю повністю або частково продовжувати в укритті. Ті учні та студенти, які навчалися у закладах, що зараз перебувають на тимчасово-окупованій території чи пошкоджені, або зруйновані російськими загарбниками, зможуть продовжити навчання в тих самих закладах дистанційно або в інших закладах освіти на підконтрольній Україні території”, – додав Тимошенко.
Доповнення
Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет повідомив, що місцева влада вирішить, як навчатися дітям у школах – офлайн або онлайн. Міністр зазначив, що лише за наявності гарантій безпеки для учасників освітнього процесу буде офлайн-формат навчання.