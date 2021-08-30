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Учеба во время карантина: МОН дало разъяснения по новому учебному году в школах

Учеба во время карантина: МОН дало разъяснения по новому учебному году в школах

Киев  •  УНН

 • 23677 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Министерство образования и науки Украины дало разъяснение относительно нового учебного года в школах, в частности по организации учебы во время карантина, сообщает УНН.

Письмо-разъяснение относительно начала 2021/2022 учебного года - об особенностях учебы во время карантина, первом уроке о 30-летии независимости Украины, реформе школьного питания и формировании сети лицеев - МОН подготовило руководителям департаментов и управлений образования и науки и учреждений общего среднего образования.

Начало учебного года и организация учебы

"В 2021/2022 учебном году образовательный процесс в учреждениях общего среднего образования организуется с неукоснительным соблюдением противоэпидемических мероприятий в учреждениях образования на период карантина", - указали в МОН.

Образовательный процесс, как указано, в школах начинается в День знаний - 1 сентября, длится не менее 175 учебных дней и заканчивается не позднее 1 июля следующего года. "Структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом учреждения в рамках времени, предусмотренного образовательной программой, с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и т.д.", - отметили в профильном министерстве.

В рамках академической автономии, как сообщается, организация образовательного процесса является внутренним вопросом каждого заведения общего среднего образования, его педагогического совета и задачами педагогов. "В условиях пандемии обучение при необходимости может происходить с использованием технологий дистанционного обучения", - добавили в МОН.

Кроме того, напомнили в ведомстве, по закону на период установления карантина владелец учреждения, организации или уполномоченный орган может изменять режим работы заведения.

Ранее

В Минздраве предложили варианты начала учебного года.

Другие рекомендации

Первый урок в новом учебном году рекомендуется посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Также указано, что одним из приоритетных направлений формирования безопасной и инклюзивной образовательной среды в школах является осовременивание системы школьного питания. "Сейчас в рамках данного направления происходит модернизации пищеблоков, обновление нормативно-правового обеспечения, обновлено меню школьной столовой, проводятся вебинары и мастер-классы", - рассказали в МОН.

Обновленные нормы и порядок по питанию вступают в силу с 1 сентября 2021 года. В то же время, как указано, "беря во внимание объективные трудности с организацией закупок пищевых продуктов и/или услуг по питанию", правительство установило гибкий переходный период на новые нормы питания с 1 сентября 2021 года до 1 января в 2022-м.

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