Учебный процесс на Прикарпатье приостановят из-за непогоды
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. На Прикарпатье 14-15 ноября приостанавливается учебный процесс. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской областной государственной администрации, передает УНН.
Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании решила приостановить учебный процесс с 14 по 15 ноября в дошкольных учебных заведениях, школах, учреждениях профессионально-технического образования.
Кроме того, аналогичные мероприятия порекомендовали осуществить в колледжах и университетах.