Навчальний процес на Прикарпатті призупинять через негоду
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. На Прикарпатті 14-15 листопада призупиняється навчальний процес. Про це повідомляє прес-служба Івано-Франківської обласної державної адміністрації, передає УНН.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуаційна позачерговому засіданні вирішила призупинити навчальний процес з 14 до 15 листопада у дошкільних навчальних закладах, школах, установах професійно-технічної освіти.
Окрім того, аналогічні заходи рекомендували здійснити у коледжах та університетах.